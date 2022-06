PiazzaPulita, veleno puro di Formigli: "Bell'amico che ha", brutale botta e risposta con Renzi

03 giugno 2022 a

"Faccio una domanda un po' malvagia". Dice Corrado Formigli a Matteo Renzi nella puntata di PiazzaPulita che lo ha visto ospite. "A proposito del tema della ridistribuzione delle energie, lei è amico di Mohammed bin Salman, capo dell'Arabia Saudita - premette il conduttore di La7 ribadendo di non voler tornare sulle polemiche -, allora dovrebbe dirgli che chiedere alla Russia di entrare nell'Opec è un problema per noi". E ancora, sempre rivolto al leader di Italia Viva: "Visti i suoi rapporti privilegiati, alzi il telefono e glielo dica che chiedere alla Russia di entrare nell'Opec è un problema per noi. A maggior ragione perché Salman, prima non ha risposto a Biden sull'aumento di forniture anche all'Europa, poi ha avanzato questa proposta. Insomma, bell'amico che ha".

Immediata la replica dell'ex premier, che ammette di aspettarsi una domanda del genere: "Al netto delle battute, questa vicenda dà ai paesi arabi una rinnovata centralità: Biden nelle prossime settimane visiterà l'Arabia Saudita, che sarà chiamata ad aumentare la produzione di gregge". Per Renzi non è un caso che Saudi Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, è la società più capitalizzata in questo momento.

Un effetto causato dalla guerra, che il leader di Italia Viva si limita a "registrare": "Io non sono preoccupato o tranquillo, io faccio solo il commentatore - risponde -. In questo scenario complicato il punto politico è dov'è l'Europa". Su questo il pensiero di Renzi si allinea a quello di un altro ospite di PiazzaPulita, Antonio Padellaro: "Sono d'accordo con lui, perché l'Europa ha scelto di non giocare la partita diplomatica".

Qui il link dell'intervento di Matteo Renzi sull'Arabia Saudita, incalzato da Corrado Formigli

