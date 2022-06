Garry Kasparov, "ecco cosa significa il 20%": Ucraina invasa, la mappa che spaventa l'Italia

03 giugno 2022 a

a

a

"Il 20 per cento dell'Ucraina è in mano ai russi". La cifra che Volodymyr Zelensky ha snocciolato durante il collegamento video con il parlamento del Lussemburgo sembra irrisoria. A darci però un'idea di quanto corrisponde quel "20 per cento" è Garry Kasparov, analista e attivista russo. È lui a pubblicare su Twitter diverse mappe che devono spaventarci. La didascalia? "Ecco la quantità di territorio ucraino occupato dalla Russia, equiparata ad altri paesi europei. Questo è ciò che i pacifisti regalerebbero a Putin, insieme a tutti gli esseri umani che ci vivono". E tra i vari paesi spunta anche il nostro. Nella mappa dell'Italia, Vladimir Putin avrebbe da Firenze in giù (isole escluse). Oppure, nel caso della Germania, da sud fino a nord di Francoforte.

"Un successo? Sì, ma per Orban". Caracciolo, profezia nerissima: embargo, brindano Putin e Ungheria | Video

Per questo in Ucraina l'allerta è alta. "In questi giorni - sono state le parole amareggiate del presidente - abbiamo perso 30mila soldati. La Russia è pronta a continuare, a uccidere". L'esercito del Cremlino ha infatti distrutto il Donbass e le sue città, tra cui Mariupol dove "ancora non sappiamo esattamente quante persone siano state uccise dagli occupanti. Almeno decine di migliaia - decine di migliaia in meno di 100 giorni".

"Che fine farà il povero Zelensky": il peggio deve venire, la terrificante profezia di Vittorio Feltri

E l'Europa non può dirsi tranquilla. Oltre alla mappa, fa spaventare il monito di Zelensky: "Questa guerra della Russia contro l'Ucraina è decisiva per l'intera Europa. È una guerra di valori. Se perdiamo, ci saranno tempi bui". Vale anche per l'Occidente, alle prese con "una sola persona vuole distruggere ogni libertà".

"Un uragano sull'economia, preparatevi": la profezia dell'ad Jp Morgan, che cosa ci aspetta (e cosa cambierà)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.