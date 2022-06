Volodymyr Zelensky, la profezia nera sull'Europa: "Ecco che cosa accadrà col collasso dell'Ucraina"

03 giugno 2022 a

La Russia si sta prendendo la vittoria? A sentire le parole di Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Parlamento del Lussemburgo la preoccupazione non manca. "In questi giorni abbiamo perso 30mila soldati. La Russia è pronta a continuare, a uccidere". Le stime del presidente ucraino danno il 20 per cento dei territori occupati dai nemici, con 2.603 centri abitati ancora da liberare. Un monito che arriva dritto al cuore dell'Europa. Ricordando che in diverse città "non sappiamo esattamente quante persone siano state uccise dagli occupanti", Zelensky chiede nuovamente il sostegno al mondo. Un sostegno in primis nella difesa. "Questa guerra della Russia contro l’Ucraina è decisiva per l’intera Europa. È una guerra di valori".

Secondo il leader del governo di Kiev, "se vinceremo questa guerra, tutte le persone europee potranno continuare a godere della propria libertà. Se prevale una sola persona vuole distruggere ogni libertà per Ucraina ed Europa, ci saranno tempi bui per chiunque nel continente nel caso in cui l'Ucraina dovesse collassare". Intanto il lavoro di Zelensky si rivolge alle sanzioni: "L'Unione europea si sta gradualmente muovendo verso l'attuazione del sesto pacchetto di sanzioni. Il mondo sta finalmente rinunciando al petrolio russo. E altri Paesi, che producono petrolio molto migliore e più leggero, si stanno preparando a sostituire le forniture russe. Pertanto, in questa direzione si perdono ingenti somme per lo Stato aggressore".

Ad accogliere l'appello di Zelensky è ancora una volta Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno nuovamente promesso l'invio di armi al Paese invaso. Da qui i ringraziamenti: "Queste armi ci aiuteranno a salvare la nostra vita e proteggere la nostra terra. Sono grato al presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno".

