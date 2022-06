Il Cremlino contro Report e Sigfrido Ranucci: "Servile, miope, propaganda di basso livello"

04 giugno 2022 a

a

a

Sigfrido Ranucci di nuovo nell'occhio del ciclone: il ministero degli Esteri russo, guidato da Sergej Lavrov, si è scagliato contro Report. Il motivo? Il sevizio andato in onda su Rai 3 riguardante la missione sanitaria dei russi in Italia al tempo del Covid, ossia nel marzo 2020. Secondo alcune accuse comunque smentite dal Copasir, quella missione permise al Cremlino di carpire informazioni segrete sul virus. "Una linea d'azione così servile e miope - è il duro comunicato di Mosca contro la trasmissione di Rai3 - non solo danneggia le nostre relazioni bilaterali, ma dimostra anche il carattere morale dei singoli rappresentanti delle autorità ufficiali dell'Italia e dei suoi media".

Report, insabbiato il caso-Ranucci: la mossa sporca della Rai, altro sfregio a chi paga il canone

E ancora, il ministero di Mosca attacca la trasmissione che avrebbe svolto "un lavoro di propaganda di basso livello". Di più, per la Russia il servizio sarebbe "la trama della prossima serie di film di Italian Bond" che racconterebbe come "a marzo 2020 gli epidemiologi russi non hanno combattuto, rischiando vite e salute, con un potente focolaio, ma hanno spiato le forze e le strutture militari Nato nel Paese". Nella nota vi è poi l'immancabile elogio al Paese guidato da Vladimir Putin e considerato "uno dei pochi che ha teso la mano al popolo italiano e questo fu fatto esclusivamente per ragioni umanitarie".

Sigfrido Ranucci, ecco le carte della Rai sull'inchiesta del metodo-Report: una vergogna sinistra

A replicare ci pensa lo stesso Ranucci: "Noi facciamo sempre il nostro lavoro, la puntata fu una ricostruzione rigorosa dei fatti". E all'Adnkronos si difende: "Non si può tacere sul fatto che il 30 marzo del 2021 il capitano di fregata Walter Biot, in servizio presso il III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, viene arrestato con l'accusa di aver venduto segreti militari della Nato alla Russia. Tra i documenti sequestrati anche il Reperto S, un'analisi della Nato sulle attività destabilizzanti della Russia in Ucraina. Noi siamo giornalisti e facciamo il nostro dovere. Non facciamo sconti a nessuno né in Italia né all'estero".

L'agguato dI Report a Jovanotti: così Sigfrido Ranucci ha cercato di "marchiarlo a vita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.