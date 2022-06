Olivia Paladino, via il reggiseno: la sconvolgente foto della fidanzata di Conte, beccata al supermercato

04 giugno 2022 a

Olivia Paladino è finita nel mirino di Dagospia, che ha ricevuto e pubblicato alcune foto che la riguardano mentre fa la spesa. “Riconoscete questa bionda che ieri pomeriggio faceva la spesa in un supermercato romano? A noi sembra proprio la fidanzata di Giuseppe Conte”, si legge nel flash comparso sul sito di Roberto D’Agostino.

“Per sfuggire al caldo portato dall’anticiclone ‘Scipione’ - continua - ha deciso di liberarsi dal reggiseno, come dimostrano queste foto inequivocabili, e scendere un attimo a fare compere in un negozio del centro. Lì la conoscono bene, visto che il cassiere l’ha salutata con un caloroso ‘Ciao, Olì’: sarà lo stesso supermarket dove si rifugiò con il borsone della palestra per scappare dalle ‘Iene’? Ah, non saperlo…”.

Nella chiusa di Dagospia il riferimento all’episodio delle Iene, quando la Paladino è finita al centro di una polemica per il presunto utilizzo della scorta assegnata a Conte, che all’epoca era presidente del Consiglio. La scorta personale di Conte sarebbe intervenuta per “soccorrere” la Paladino che, incalzata dalle telecamere dell’inviato Filippo Roma, si sarebbe riparata in un supermercato. Forse lo stesso in cui sono state scattate le foto arrivate a Dagospia.

