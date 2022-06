Maria Giovanna Maglie, "ha ragione Papa Francesco": cosa non abbiamo capito sulla guerra

05 giugno 2022 a

Maria Giovanna Maglie critica nei confronti dell'Italia. Ospite di Controcorrente, il programma di Rete 4 in onda domenica 5 giugno, la giornalista ha detto senza mezzi termini: "Abbiamo sbagliato tutto sulla guerra. Pensavamo che l'Ucraina non sarebbe stata invasa e invece...". Nel salotto di Veronica Gentili, la Maglie ricorda che "pensavamo che questo conflitto sarebbe durato poco, con una fuga di Zelensky e una vittoria di Putin". Eppure, per lei tutto questo "era prevedibile".

Da qui il plauso a Papa Francesco: "Quello che ha detto è giusto, lui ha parlato di un negoziato serio. Ma voi avete visto qualcuno che lo ha avviato? Ha avviato una trattativa in cui ci si sporca le mani?". La risposta è no. Ma la Maglie non ce l'ha solo con l'Italia.

Qualche giorno fa la giornalista se l'è presa anche con gli Stati Uniti e, in particolare, con Joe Biden: "La mia posizione di atlantista e sostenitrice della Nato - aveva dichiarato - è nota sin dall’inizio di questa guerra, ritengo però profondamente stupido e ridicolo dire cose come ‘bisogna eliminare Vladimir Putin’. Resto atlantista nonostante Joe Biden mi faccia orrore, bisogna essere atlantisti sempre e comunque. Meglio il peggior presidente americano che il miglior autocrate russo".

