Bruno Vespa: "Vladimir Solovyev può venire, ma deve ospitarmi in Russia"

Fa ancora discutere la presenza di Massimo Giletti e del suo Non è l'Arena in Russia. Dopo le numerose critiche arrivate da diversi colleghi, anche Bruno Vespa ha voluto dire la sua. Il conduttore, in occasione di Porta a Porta in onda martedì 7 giugno, si è appellato a Vladimir Solovyev, proponendo uno scambio di ospitalità.

"Ospiterò volentieri Solovyev a 'Porta a porta' - ha detto il giornalista - se lui mi userà la cortesia di ospitarmi in collegamento col suo programma di Russia1. Così i nostri pubblici potranno confrontare le diverse posizioni sulla crisi ucraina in un sereno dibattito tra persone civili". Insomma, quello di Vespa sembra un riferimento alla polemica attorno al caso-Giletti. L'obiettivo è infatti quello di dare e ricevere lo stesso spazio per poter dire la propria opinione. E non è un caso.

A Non è l'Arena e in particolare al suo conduttore è stata rimproverata la mancanza di contraddittorio. Specialmente quando parlava Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov: "Ho l'impressione che lei sia arrivato una settimana fa sulla Terra. Mi pare che lei parli per un bambino - diceva a un Giletti che incassava senza replicare -. L'Italia, il suo paese che è membro della Nato, è entrata sul territorio dell'Iraq ed è entrata a Baghdad distruggendo e uccidendo. Mi sta raccontando che non si può entrare con le armi sul territorio degli altri paesi?".

