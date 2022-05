Fabio Fazio, la frase di Bruno Vespa: "Figuriamoci se...". Zelensky, un caso in Rai

18 maggio 2022 a

a

a

“Gira voce che Fabio Fazio abbia provato in tutti i modi a ospitare Volodymyr Zelensky”. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela, che su Dagospia ha sostenuto che il conduttore di Che tempo che fa ha un po’ “rosicato” per l’intervista che il presidente ucraino ha rilasciato a Porta a Porta. Bruno Vespa non ha voluto alimentare la polemica, tagliando corto alla domanda diretta che gli è stata posta ai microfoni di Un giorno da pecora.

Fabio Fazio "geloso" di Bruno Vespa, rumors su "Che Tempo Che Fa": in Rai si dice che...

“Fazio ci sarebbe rimasto male? Figuriamoci se ci si può occupare della reazione di colleghi”, le parole del giornalista di Rai1, che ha poi svelato un piccolo aneddoto sull’intervento nella sua trasmissione di Zelensky: “È stato lui che ha chiesto di venire a Porta a Porta, ci ha fatto sapere che ci guarda”. Secondo Candela, Fazio non avrebbe preso bene la notizia: “Un lungo corteggiamento che non ha avuto esito positivo, è stato scelto Vespa e il conduttore di Che tempo che fa, come si dice in questi casi, avrebbe ‘rosicato’ non poco”. Va però detto che Fazio si può consolare con le grandi esclusive degli ultimi anni, come ad esempio quella di Papa Francesco.

"Cosa ho capito di Zelensky". Bruno Vespa, la più cupa delle profezie sul premier: perché finirà in disgrazia

Tornando a Vespa, nel corso della sua chiacchierata ai microfoni di Rai Radio1 ha anche parlato di quando ha “sfiorato” Vladimir Putin: “Con lui avevamo fissato un'intervista nel 2019, avevamo appuntamento in una saletta dell'aeroporto di Fiumicino prima della partenza, ma chi mi ha fregato quello 'slot'? Silvio Berlusconi…”.

Zelensky a Porta a Porta? Cosa c'è dietro il colpo di Bruno Vespa: le voci travolgono Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.