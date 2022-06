Controcorrente, "non prendo ordini da lei": l'ospite massacra Veronica Gentili e se ne va

09 giugno 2022 a

Momenti di tensione a Controcorrente tra la conduttrice Veronica Gentili e il suo ospite Luciano Canfora. Contrariato da alcune affermazioni di Pier Ferdinando Casini, che sull’invasione russa dell’Ucraina ha una posizione diametralmente opposta a quella del professore, quest’ultimo ha sbottato contro la padrona di casa, che gli aveva chiesto se aveva intenzione di replicare, dopo averlo visto sbuffare contro Casini.

“Non prendo ordini da lei”, è invece stata la reazione di Canfora, che ha poi abbandonato la trasmissione di Rete4 con la quale era in collegamento. In precedenza sia il professore che Casini avevano espresso chiaramente le rispettive posizioni sul conflitto ucraino. “Da tempo - ha dichiarato l’ex presidente della Camera dei deputati - c’è chi sostiene che questa guerra sia la reazione a presunte iniziative della Nato. Qualcuno dice anche che Zelensky è un bellicista, ma per me il problema è chiarissimo fin dall’inizio, questo è un conflitto tra la democrazia e la Russia. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito all’invasione della Georgia, alla presa del Donbass e della Crimea, poi all’attacco del territorio ucraino”.

“Qui il problema - ha chiosato Casini - non è il timore di Putin che la Nato arrivi in Ucraina e invada la Russia”. Ovviamente è di tutt’altro avviso Canfora, che ha citato le parole di Papa Francesco nella sua replica: “La Nato abbaiava ai confini della Russia. Inoltre sono del parere che l’occidente è trainato dagli Usa che desiderano cambiare radicalmente i rapporti di forza con la Russia”.

