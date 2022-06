L'aria che tira, Myrta Merlino: "Non ci vediamo da un po'". E Della Valle le risponde così: attimi di gelo

13 giugno 2022 a

a

a



Siparietto tra Myrta Merlino e Diego Della Valle a L'Aria Che tira, il talk show di La7. La conduttrice, introducendo il suo ospite in collegamento, lo ha accolto con un frase di benvenuto che ha spiazzato un po' lo stesso Della Valle: "È una vita che non ci vediamo in tv". L'imprenditore ha risposto subito così: "Beh, lasciamo lo spazio agli esperti in questo periodo". Dopo un momentaneo attimo di imbarazzo, la Merlino ha proseguito l'intervista con Della Valle chiedendogli un'opinione, in quanto imprenditore, su quanto sta accadendo in Russia in questo momento.

"Anche loro vogliono invadere l'Ucraina". L'indiscrezione bomba dall'Italia: cosa sta succedendo

Diego Della Valle: "Quali saranno le conseguenze della guerra"



Le sanzioni contro Mosca in qualche modo toccano da vicino anche gli imprenditori italiani e di fatto anche Della Valle deve fare i conti con questo contesto che porta tante incognite sul tessuto economico del Paese, soprattutto su quello imprenditoriale. E la posizione di Della Valle sulla guerra in Ucraina è abbastanza chiara: "Questa è una guerra che ci fa paura soprattutto per il sacrificio umano della gente e per un Paese a cui è stata tolta la libertà. Preoccupa anche molto per tutte quelle che possono essere le conseguenze, dobbiamo essere tutti molto attenti e disponibili a sacrificarci quando serve per dare una mano alla causa comune".

"Fonti ucraine dicono che...": Cabras, complotto estremo. E Roncone perde il controllo: gelo in studio | Video

Che cosa ci aspetta sul fronte economico

Insomma Della Valle sottolinea come la guerra tra Kiev e Mosca possa investire in pieno il sistema economico Occidentale e anche quello di casa nostra. Cosa accadrà dopo la guerra è abbastanza difficile da prevedere, sia sul piano politico che sul piano economico e sociale. Tutte incognite sulle quali non ci sono risposte. Solo un accordo di pace tra Russia e Ucraina potrebbe fornire una soluzione concreta ai problemi che l'Occidente (e non solo) sta affrontando in questo periodo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.