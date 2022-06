Sgarbi mette Salvini spalle al muro: "Se vuole vincere le elezioni...", una pesantissima condizione

14 giugno 2022 a

Le amministrative di domenica 12 giugno hanno portato qualche stravolgimento tra le forze politiche in campo. Una novità, per esempio, è rappresentata dai comuni del Lombardo-Veneto in cui Fratelli d'Italia è riuscita a superare la Lega. Avanzamenti simbolici ma importanti per il partito di Giorgia Meloni. Sulla questione si è espresso anche Vittorio Sgarbi, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4: "Per vincere le politiche la Lega dovrebbe uscire e stare all’opposizione".

La stessa Meloni, intervenuta in trasmissione, commentando i risultati delle elezioni ha detto: "La lezione che arriva è che siamo vincenti quando siamo uniti e quando siamo alternativi alla sinistra". Poi ha avanzato qualche dubbio sulla tenuta del governo: "Il risultato elettorale ci consegna un'Italia molto diversa da quella che è rappresentata in Parlamento, ecco perché mi chiedo se l’attuale Parlamento possa tenere in piedi un governo".

Sgarbi comunque non ha dubbi su chi vincerà le politiche del 2023: "La Meloni è la prossima Presidente del Consiglio". In un secondo momento, analizzando i risultati ottenuti da Pd e M5s, il critico d'arte è stato netto: "Di fatto non esiste una coalizione di centrosinistra". Dei dem e dei grillini ha parlato anche la Meloni, che ha mandato un messaggio chiaro ai suoi avversari: "Non c’è stato l’uomo nero in queste elezioni perché il Pd era convinto di vincere, oggi hanno già ricominciato. Se c’è una cosa che non si può più dire è che FdI non ha una classe dirigente".

