Giorgia Meloni "finanziata dalla Russia", la sparata della piddina Quartapelle: "Da querela"

Guido Crosetto ha difeso Giorgia Meloni dall’attacco di Lia Quartapelle. Quest’ultima è tornata sul comizio che la leader di Fratelli d’Italia ha tenuto in “trasferta” per Vox, il partito che rappresenta la destra spagnola. “Nel suo discorso c’erano tutti i luoghi comuni di questa internazionale di destra, sostenuta finanziariamente dalla Russia - ha dichiarato la deputata del Pd - e legata alla destra trumpiana che sta dietro all’assalto del Congresso americano”.

“Questo è il modo con cui si pensa di affrontare una campagna elettorale civile?”, è l’interrogativo posto da Crosetto, che poi ha aggiunto: “Da querela. Ricordo un’internazionale finanziata da est, ma erano altri tempi”. La Quartapelle ha però dichiarato tanto altro sulla leader di Fdi nel corso dell’intervista rilasciata all’Adnkronos: “Nel deserto che sta diventando la destra la Meloni sembra quella con le idee chiare, quella meno peggio degli altri. Ma la realtà è che, sotto sotto, lei è sempre la stessa cosa: parole d’ordine fasciste e un passato che non è mai passato”.

“Quando la Meloni parla di lobby Lgbtq - ha aggiunto la deputata del Pd - di trame della finanza, di famiglia naturale come se ci fossero famiglie innaturali, quando definisce l'abisso della morte i legittimi diritti delle donne ad abortire, sta usando le parole d'ordine della destra estrema. Inoltre, si rifà a una politica dell'identità come se ci fosse un attacco alla tradizione. Ma io di attacchi non ne vedo da nessuna parte. La politica dell'identità si fa quando non sai cosa fare sulle politiche sociali o del lavoro”.

Le reazioni da Fdi non si sono fatte attendere: "La responsabile Esteri del Pd - ha tuonato la Meloni - ci accusa di essere 'sostenuti finanziariamente dalla Russia'. Pretendo di sapere da Enrico Letta se condivide queste affermazioni". "Ricordo che in altri tempi le valigie piene di rubli arrivavano da altri indirizzi - ha aggiunto Giovanni Russo, deputato di Fdi - questi sarebbero i toni della democrazia di cui parla la Quartapelle? Affermazioni vergognose che arrivano puntualmente dopo il grande risultato di Fdi alle amministrative. Mi aspetterei una chiara presa di posizione del segretario Letta".

