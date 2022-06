Otto e mezzo, Lucio Caracciolo: "Vi dico cosa dirà Draghi a Zelensky". E sulla Meloni...

15 giugno 2022 a

Anche Lucio Caracciolo, ospite a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber, si unisce al coro che in questi giorni, soprattutto da sinistra ha criticato Giorgia Meloni per un discorso in Spagna alla convention di Vox. Caracciolo non ha usato mezzi termini: "La Meloni ha fatto un discorso dai toni franchisti, un discorso abbastanza forte nei modi e nelle parole usate". Dopo aver paragonato la Meloni al dittatore spagnolo Francisco Franco, Caracciolo ha poi parlato del viaggio per Kiev che Draghi sta preparando. Il direttore di Limes va oltre e prova a spiegare cosa accadrà davvero dopo questo viaggio e soprattutto nel colloquio tra il premier e Zelensky: "Sono convinto che Draghi dirà Zelensky di aprire un dialogo con Putin perché questa guerra non può durare a lungo".

Poi ha aggiunto: "In poche settimane i russi sfonderanno a Est e la situazione diventerà molto più critica per gli ucraini, da qui la necessità di avviare un negoziato". Insomma secondo Caracciolo ci troviamo davanti a un giro di boa importantissimo per la guerra.

La missione di Draghi diventa decisiva per capire quando si riaprirà il tavolo del negoziato che potrebbe porre la parola fine a questo conflitto che dura da mesi e che giorno per giorno si fa sempre più cruento.

