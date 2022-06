Otto e Mezzo, torna Lilli Gruber dopo 12 puntate e... chi spunta in studio: un caso?

13 giugno 2022 a

Lilli Gruber torna alla conduzione di Otto e Mezzo. La giornalista di La7 si è assentata a inizio giugno per cause di forza maggiore: prima è stata fermata per aver avuto un contatto con una persona positiva al Covid e poi si è lei stessa infettata. La rete si è allora rivolta a Giovanni Floris per sostituirla: dopo una decina di giorni la Gruber è adesso pronta a riprendere il timone del talk show che conduce dal 2008.

In occasione del suo ritorno non sorprende la scelta degli ospiti, che rispetta quelli che sono i volti più frequenti di Otto e Mezzo: la Gruber commenterà l’esito delle elezioni amministrative e del referendum sulla giustizia con Marco Travaglio e Massimo Giannini, rispettivamente direttori del Fatto Quotidiano e della Stampa, ma anche con Lina Palmerini (Sole24Ore) e Stefano Zurlo (Giornale). Inoltre non poteva mancare Lucio Caracciolo, direttore di Limes, per il solito specchietto sulla guerra in Ucraina.

A inizio giugno l’assenza di Lilli Gruber a Otto e Mezzo era diventata un piccolo caso, dato che da parte della conduttrice non era giunta alcuna comunicazione riguardo alla sua positività al Covid, poi confermata da vari siti e in un secondo momento anche da Floris. Dopo il fine settimana occupato da Concita De Gregorio e David Parenzo con In Onda, la Gruber è quindi pronta a tornare al suo posto.

