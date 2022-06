Controcorrente, Camilla Lucchi lascia Veronica Gentili a bocca aperta: "A letto per 800 euro?"

16 giugno 2022 a

A Controcorrente Veronica Gentili parla di reddito di cittadinanza con un parterre molto vario. Si va dal forzista Alessandro Cattaneo alla senatrice ex Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi, passando da un imprenditore di Foggia e una influencer, Camilla Lucchi. Ed è proprio quest'ultima a fornire un interessante spunto di riflessione negli studi di Rete 4.

Chi percepisce l'assegno fortemente voluto dai grillini non cerca lavoro perché pigro o perché gli stipendi proposti sono troppo bassi? "In questo caso è difficile generalizzare - spiega la Lucchi -. Ci sono giovani che hanno voglia di fare e giovani che ne hanno un po' di meno. Io mi metto nei panni dell'imprenditore di Foggia, perché anche io sono amministratrice di una società oltre a fare l'influencer nel digitale, perché il digitale è un mondo che esiste...". "Quindi già sfatiamo il mito che gli influencer fanno solo quello", la interrompe la Gentili. "Sì, quello è un luogo comune che ormai non si può sentire, mi sento di difendere la categoria", replica l'imprenditrice. "Però capisco l'imprenditore. D'altro canto, mi metto nei panni del signore Lino che senza nessuna qualifica sta a casa a letto e prende 800 euro. Beh, quasi quasi starei a casa anche io...".

Replica della Lezzi: "L'imprenditore di Foggia ha fatto un esempio, bisogna aiutare quelle famiglie che hanno due o tre figli e che con uno stipendio non ce la fanno. E' lì il punto, uno stipendio deve essere sufficiente a mantenere una famiglia. Serve un intervento strutturale che io mi sarei aspettato da un governo riformista. Anziché tanti piccoli interventi che alla fine, come diceva Cattaneo, non si sentono, serve un deciso taglio al cuneo fiscale".

