Controcorrente, Marco Minniti attaccato da Celestini: "Criminale di guerra", caos in tv

Botta e risposta durissimo tra l'ex ministro Marco Minniti e l'attore Ascanio Celestini a Controcorrente, il talkshow di rete 4 condotto da Veronica Gentili. L'ex titolare del Viminale nelle ultime settimane è finito nel mirino per un retroscena su Papa Francesco che lo riguarda da vicino. Di fatto secondo alcune indiscrezioni, il Papa avrebbe definito Minniti come un "criminale di guerra" perché farebbe parte di una fondazione che sarebbe presente nel mercato delle armi.

Una indiscrezione questa che non ha trovato alcun riscontro, ma che è stata usata da Celestini per attaccare Minniti. In collegamento col lo studio Celestini ha affermato: "Il Papa dice di lei che è un criminale di guerra, che commercia le armi, non ha nulla da dire?".

Pronta la risposta di Minniti: "Io non commento indiscrezioni che non hanno conferme". Pareva finita lì, ma quando Celestini ha ripreso la parola ha continuato ad attaccare l'ex ministro. Minniti però lo ha zittito subito: "Se deve continuare a fare così non si va da nessuna parte. Parli e si occupi delle cose che sa". A fatica la Gentili è riuscita a calmare Minniti che ha risposto per le rime a Celestini. Insomma un botta e risposta secco che di certo ha creato qualche imbarazzo alla conduttrice.

