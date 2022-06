Guido Crosetto, dritta alla Meloni: "No alle frontiere sicure! Parla così", lo schiaffo alla sinistra

16 giugno 2022 a

a

a

Guido Crosetto è sempre chiaro. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia nelle ultime ore è finito in mezzo alla bufera per aver criticato il modo in cui alcuna stampa di sinistra ha attaccato Giorgia Meloni per l'ottima prestazione alle amministrative colpendola per i toni usati in un discorso tenuto in Spagna alla convention di Vox.

"Giorgia Meloni premier? Forse no": clamoroso Crosetto, chi può finire a Palazzo Chigi

La Meloni ha parlato del suo credo politico illustrando i principi in cui crede. Eh sì lo ha fatto con toni forti, pieni di passione, quelli che la sinistra ha perso da tempo. E così Guido Crosetto su Twitter ha voluto ironizzare sugli attacchi alla leader di Fratelli d'Italia con un post che sta diventando virale: "No alla famiglia naturale! No all’identità sessuale! No alla cultura della vita! No all’universalità della croce! No a frontiere sicure! No al lavoro della nostra gente! No alla sovranità dei popoli! No alla nostra civiltà!". Poi la frase riferita proprio alla Meloni: "Giorgia, non capisco perché non l’hai detta così".

"Perché io non devo chiedere scusa a Maria Elena Boschi": la lezione di Guido Crosetto

Insomma, la Meloni, per piacere a sinistra dovrebbe rinnegare tutte le sue battaglie portate avanti in politica e snaturare anche i principi della destra. La democrazia rossa a quanto pare resta a senso unico. Quando le urne hanno segno opposto alla sinistra scatta il linciaggio dell'avversario. Senza mai fare autocritica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.