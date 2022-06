L'aria che tira, rivelazione-Friedman: "Il vero obiettivo per cui Biden è impegnatissimo", ora tutto torna

16 giugno 2022 a

Alan Friedman è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. L’opinionista statunitense ha fatto il punto della situazione sulla strategia degli Usa riguardo alla guerra in Ucraina: “Washington continuerà a inviare armi, Joe Biden è molto deciso su questo, così come è chiaro che si potrà trattare la pace non appena gli ucraini saranno in una posizione che consenta loro di stare al tavolo e di non essere schiacciati dai russi”.

Parla di “pace equa” Freedman, secondo cui le parole di Papa Francesco non fermeranno gli Stati Uniti dall’appoggiare l’Ucraina “finché i russi non saranno respinti verso i loro confini”. “Credo che le armi parleranno finché Mosca non rinuncerà a prendere tutto il Donbass - ha aggiunto - e Kiev non sarà disposta a trattare la pace. Il mio punto di vista è che Biden e la Nato sono impegnatissimi ad appoggiare militarmente l’Ucraina finché non avranno respinto i russi verso il loro confine”.

Per quanto riguarda invece il viaggio a mosca di Draghi, Macron e Scholz, l’opinionista statunitense ha criticato il presidente francese: “Spero che la smetterà di dire che non dobbiamo umiliare Putin, dato che è andato a Irpin a vedere i crimini di guerra. Non bisogna preoccuparsi troppo della sensibilità di Putin, anche perché non credo che sia stupido e che ricorra al nucleare. Draghi invece emerge come quello più deciso ad aiutare l’Ucraina a resistere all’invasione”.

