Lucio Caracciolo rivela: "Vi dico chi può decidere davvero la fine della guerra"

16 giugno 2022 a

a

a

Lucio Caracciolo ha le idee molto chiare sugli esiti di questa guerra in Ucraina. Il direttore di Limes infatti spiega quale possa essere l'attore principale che deciderà la fine del conflitto. E sulle colonne de La Stampa, Caracciolo è molto chiaro: "La fine di questa fase bellica non sarà però decisa dagli europei dell'una o dell'altra sponda. Lo sarà dal dialogo diretto fra Stati Uniti e Russia. Strettamente riservato. Inutile perdere tempo a interpretare questa o quella pubblica dichiarazione, al massimo indicativa di umori e tendenze, oppure volta a mascherare i termini del negoziato sotterraneo, quando si deciderà di trattare sul serio".

"Putin di quelli se ne frega", Caracciolo umilia i servizi segreti italiani: "Come siamo ridotti..."

Ma a questo punto Caracciolo sottolinea quale possa essere una chiave di lettura efficace per capire quale sarà lo scenario della guerra. E la direzione indicata da Caracciolo porta dritti a un certo "disinteresse" da parte di Washington per quello che sta accadendo in Ucraina: "Ad oggi si possono solo cogliere una certa stanchezza di guerra da parte americana e una altrettanto evidente presunzione russa di potersi spingere ben oltre il Donbass.

"I putiniani d'Italia? Deprimente...". Caracciolo, pesantissima stroncatura politica

L'allineamento delle stelle visibili non promette la cessazione ravvicinata delle ostilità. Poiché le costellazioni astronomiche vere non sono scrutabili dai nostri osservatori, tutto resta possibile. Sola certezza: questo conflitto è di tale spessore che in qualsiasi momento può slittare verso esondazioni incontrollabili. Fa male pensare che possiamo farci poco. Fa peggio pensarsi padroni del gioco". Insomma i rischi di una escalation sono dietro l'angolo, ma attualmente l'ago della bilancia pende verso una necessaria ripresa dei negoziati per mettere la parola fine a questo scontro.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.