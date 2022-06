Controcorrente, Veronica Gentili a pochi secondi dalla diretta: lì sotto... da restarci secchi

19 giugno 2022 a

Nella serata di ieri, sabato 18 giugno, è ufficialmente iniziata la lunga parentesi estiva di Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Intendiamoci: il programma già andava in onda nel weekend, ma ora la conduttrice sarà in onda... sempre.

Lo spiega sia nel video introduttivo della puntata pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Controcorrente, sia in un post su Instagram. Entrambi i contenuti li potete vedere all'interno di questo articolo. Nel video in diretta, ecco che Veronica Gentili anticipa tutti i temi della puntata che sta per iniziare, quasi interamente concentrata sulla guerra in Ucraina e sulle sue ripercussioni in Italia.

Dunque, su Instagram, ecco che la Gentili scrive: "Eccoci qui. Stasera comincia la mia lunga cavalcata delle Valchierie estiva: starò in onda tutte le sere alle 20.30 e il mercoledì continuo con la prima serata. Insomma, staremo sempre insieme. Siete pronti?". E a corredo del posto ecco una foto scattata nello studio di Controcorrente poco prima dell'inizio della puntata: sguardo serio, look total-red e scarpe con tacco a spillo. Insomma, seduzioni firmate Veronica Gentili.

