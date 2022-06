Viktoria Apanasenko, il gesto pazzesco di questa ragazza: cosa è accaduto in Ucraina

19 giugno 2022 a

Sarà la bellissima e impegnata Viktoria Apanasenko a rappresentare l'Ucraina a Miss Universo. A causa della guerra su vasta scala nel Paese, il comitato organizzatore di Miss Ukraine Universe ha scelto lei, seconda classificata nell'edizione 2021, senza procedere al concorso e dopo avere consultato i partner di Miss Universo. Gli organizzatori spiegano che Viktoria Apanasenko "sta combattendo attivamente per la vittoria dell'Ucraina sul fronte dell'informazione e fa volontariato".

In queste settimane, Viktoria ha offerto il suo aiuto al ristorante Naive a Kiev, che cucina per i battaglioni delle Forze armate e per gli anziani. La modella e influencer si è laureata alla facoltà di psicologia dell'università Tarasa Shevchenko in Servizi Sociali. "Amo il mio paese ed è un grande onore per me rappresentare l'Ucraina a livello internazionale. Sono infinitamente grata al Comitato Miss Universo Ucraina per questa opportunità", ha detto Viktoria.

"Sono consapevole della responsabilità di essere uno degli ambasciatori dell'Ucraina nel mondo in questo momento, di essere la voce di tutte le donne ucraine", ha aggiunto la miss. "Facendo volontariato, ho visto una forza e un potere incredibili negli occhi del nostro popolo. Questa è la vera bellezza degli ucraini. Ho intenzione di lottare non solo per il titolo di Miss Universo, non solo per la mia vittoria, ma anche per la vittoria del mio Paese".

