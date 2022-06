Orsini: "Draghi ha imbrogliato gli italiani, con chi si è messo d'accordo". Interviene Giletti

19 giugno 2022 a

Non smette di stupire con le sue uscite Alessandro Orsini. Il professore, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 19 giugno, ha attaccato il presidente del Consiglio Mario Draghi: "Non si può criticare Draghi, quello che ha fatto a Kiev è stato di imbrogliare gli italiani, secondo me si è messo d'accordo con Zelensky", per questo il presidente ucraino non avrebbe chiesto all'Italia armi pesanti. "Perché si erano già accordati".

Giletti quindi interviene: "Draghi è un abile diplomatico. Si metta nei suoi panni, capisco che lei è un provocatore...".

In Italia c'è Draghi che viene dopo Stoltenberg e Biden, prosegue Orsini. "Quello che si sta cercando di fare è fregare gli italiani in modo che il 21 giugno Draghi possa mandare le armi in Ucraina. Draghi è andato alla Casa Bianca perché la sua strategia è fare tutto quello che gli dice Biden senza che il Parlamento possa mettere bocca sulla vicenda", conclude Orsini. Parole pesantissime che lasciano perplesso anche il conduttore Giletti.

