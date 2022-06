Controcorrente, Eleonora Tafuro: "L'arma con cui ci sta sgretolando", ciò che pochi ammettono su Putin

19 giugno 2022 a

Le mosse di Vladimir Putin sul gas non dovrebbero sorprenderci. Insomma, potevamo farci trovare molto più preparati. Questo, in estrema sintesi, il ragionamento di Eleonora Tafuro, analista politica dell'Ispi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, nella puntata del talk-show in onda su Rete 4 sabato 18 giugno.

Commentando la chiusura dei gasdotti e il netto taglio alle forniture come rappresaglia per gli aiuti all'Ucraina, la Tafuro commenta: "Putin utilizza da sempre l'energia come arma contro i suoi nemici. Ormai l’Unione europea è considerata come un nemico. Poi la usa come arma contro i propri alleati, offrendo dei prezzi agevolati come incentivo economico, ma allo stesso tempo revocando quegli incentivi affinché questi amici adottino scelte che piacciono alla Russia", sottolinea.

L'analista Ispi prosegue poi la sua analisi: "Putin ha dimostrato di usare l’energia in maniera molto cinica, sta aspettando che le vulnerabilità e le divergenze dei paesi europei vengano a galla, sgretolando quell’unità dimostrata fino ad ora. È una strategia attendista che sa di poter sfruttare", conclude la Tafuro mettendo in mostra come le armi in mano allo zar Putin si stiano rivelando incredibilmente potenti, forse più potenti di quel che era lecito aspettarsi.

