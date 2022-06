Non è l'Arena, Massimo Giletti e la domanda imbarazzante a Eveline Dellai: "Sesso con amore?"

20 giugno 2022 a

Massimo Giletti ha salutato il pubblico di Non è l'Arena. Si è chiusa infatti ieri sera la stagione del talk show di La7 che molto probabilmente riprenderà a settembre. E il conduttore, Massimo Giletti, ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai telespettatori e anche a tutti i suoi collaboratori che l'hanno accompagnato in questa avventura. Proprio sui titoli di coda, Giletti ha affermato: "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito in questa stagione. Soprattutto voglio ringraziare tutti i redattori che mi hanno supportato in queste puntate che ci hanno accompagnato fino qui". Al suo fianco, per i saluti finali, c'è anche Eveline Dellai, giovane pornostar protagonista di un servizio del programma di Giletti.

Il conduttore, poco prima di salutare il pubblico, rivolge una domanda (piuttosto intima) alla pornostar: "Ci può essere sesso con amore?". La Dellai appare alquanto imbarazzata e prova a rispondere a denti stretti: "Credo di sì". Ma Giletti non molla la presa e ribatte: "Lei ha mai provato amore facendo sesso?".

La Dellai è sempre più spiazzata e risponde "no". Ora ad essere in imbarazzo è lo stesso Giletti che afferma: "No? Mai?". E l'attrice hard ribatte: "No, mai". Giletti a questo punto chiude così: "Lei è ancora giovane, può ancora trovare l'amore da coniugare con il sesso". Dopo un attimo di gelo, Giletti avvia i ringraziamenti per la stagione, ma sul volto della Dellai resta quel lieve imbarazzo per una domanda inaspettata in diretta tv.

