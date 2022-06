Antonio Lombardo, ecco chi è l'uomo che imbarazza Luigi Di Maio

25 giugno 2022 a

Il gruppo "più divertente" a cui si è iscritto è il Movimento Cinque Stelle perché, dice, "era un gran casino, l'anarchia vigeva in una maniera assolutamente incontrollata". Ma poi l'ex grillino Antonio Lombardo, dal marzo 2018 onorevole alla Camera dei Deputati, ha cambiato compagine. Anzi, ne ha cambiate cinque. Recordman dei cambi di casacca ora sta con Luigi Di Maio. Lombardo punta sul ministro degli Esteri come possibile leader del centro: "È lui la figura adatta per coagulare tutti", puntualizza spiegando che "potrebbe risvegliare negli italiani quel desiderio di centro che è assopito e nascosto, che ha bisogno di un frontman importante". Prima di entrare nel neonato Insieme per il futuro Lombardo ha fatto parte di Centro Democratico, Facciamo Eco e Coraggio Italia: "Chi non muta non merita", si giustifica con Antonio Bravetti che lo ha intervistato per la Stampa.

Secondo lui il Movimento Cinque Stelle "è stato un bel sogno", ma è tempo di svegliarsi: serve, dice "un partito moderato, senza estremismi e populismi, aspetti che nei Cinque stelle c'erano e ci sono ancora". E se tornasse Alessandro Di Battista andrebbe anche peggio: "li condurrebbe ancora di più in un alveo di estremismo e populismo. Se vogliono ripercorrere quel cammino in bocca al lupo, davvero". Quanto a Giuseppe Conte, "è una brava persona", puntualizza Lombardo, "ma quello è un percorso finito, non c'è serietà. È irresponsabile fare parte del governo e attaccarlo un giorno sì e l'altro pure per aggiungere alcuni decimali nei sondaggi".

