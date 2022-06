Oliviero Toscani: "Gesù? Se ci fosse stata la macchina fotografica...", parole pesanti

25 giugno 2022 a

Oliviero Toscani come sempre fa discutere. Il fotografo ha presentato a Milano la sua mostra "Oliviero Toscani: professione fotografo". E nel corso della presentazione non ha evitato frasi che potessero sollevare polemiche. Per spiegare la sua passione per la fotografia ha messo nel mirino la cristianità andando a colpire chi crede mettendo in discussione la figura di Gesù: "La fotografia dalla sua invenzione ha fatto sì che le fake news siano un po' meno. Io credo che il Vangelo e la Bibbia siano fake news".

E ancora: "Se ci fosse stata la macchina fotografica la figura di Gesù Cristo sarebbe ridimensionata. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Da quando c'è la fotografia ci siamo resi conto di chi è l'umanità, prima abbiamo raccontato tante balle". Poi lo stesso Toscani ha invece parlato di Chiara Ferragni, l'influencer che a colpi di selfie ha raccolto sul web migliaia di follower: "Chiara Ferragni sta usando la fotografia nel modo più moderno, non sa fotografare ma questo non importa. Non è quello il punto. La sua fotografia è una memoria storica, non è opera d'arte quello che fa la Ferragni, lei è quella che usa la fotografia nel modo più moderno. Non migliore".

Secondo Toscani proprio la Ferragni è "la migliore fotografa del momento". Poi durante la conferenza stampa ha aggiunto: "Trovo che sia una persona interessante, io non seguo quello che dice la Chiara Ferragni, trovo che gli stupidi seguano Chiara Ferragni, infatti ne ha più di 22 milioni. Anche voi siete tra questi no? Non conosco una donna che è su facebook o con Chiara Ferragni. Ma com'è questa storia? Nessuno ha votato Berlusconi in Italia, se lo domandi in giro. Siamo un paese strano".

