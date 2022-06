Volodymyr Zelensky, l'avvertimento di Quirico: "Ecco cosa ha fatto"

25 giugno 2022 a

a

a

Domenico Quirico contro Volodymyr Zelensky. Al centro il via libera da parte del Consiglio Europeo a Ucraina e Moldavia dello status di candidati all’ingresso nell’Ue. Per il giornalista il presidente ucraino "ci ha stregati al punto da concedergli una delega in bianco". Quello di Zelensky secondo Quirico è stato un vero e proprio "colpo di genio", perché "ha compreso che nel ventunesimo secolo i popoli, e i loro leader a rimorchio, seguono più le passioni che gli interessi. Insomma, se contassero davvero gli interessi, l’Occidente, e soprattutto l’Europa, dovrebbe a tutti i costi cercare, anche in questo caso e come ha fatto per vent’anni, di avere eccellenti rapporti con Vladimir Putin".

"Quello che nessuno sa". Domenico Quirico, il dubbio atroce su Vladimir Putin: che cosa ci può accadere

Un'accusa, quella sulle colonne de La Stampa, con cui la firma non le mandi a dire all’Occidente, reo di "non si accorge che la guerra diventa mondiale ed è via via più isolato". Quirico è convinto che Zelensky, con "la sua immagine e il suo talento da comunicatore ossessivo", sia riuscito a vincere la guerra delle emozioni. Complice l'aver "colpevolizzato sistematicamente" l’Occidente.

"Lui è come Putin, ma nessuno dice nulla". Quirico, schiaffo all'Occidente: la verità nascosta

Non è infatti una sorpresa che in questi mesi Zelensky abbia chiesto sempre più armi: "L’unico modo per evitare che le potenze democratiche, badando ai loro interessi immediati, si limitassero all’elemosina di qualche minuscola e innocua sanzione contro la Russia, era di brandire la disgrazia ucraina per vedersi attribuire il titolo di vittima numero uno". Da qui la conclusione secondo cui "se l’Ucraina verrà spazzata via la colpa sarà degli europei e degli Stati Uniti” e “il vero boccone che Vladimir Putin vuole inghiottire non è Kiev, ma il vecchio continente".

"Il più grande errore di Zelensky". Azovstal, la lezione di Quirico: perché i suoi soldati potevano salvarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.