In Onda, Massimo Giannini sbotta: "Per parlarne devo prendermi qualcosa", gelo in studio

Massimo Giannini non le manda a dire. Il direttore de LaStampa a In Onda parla della situazione politica nel nostro Paese in vista dei ballottaggi. Ma lo fa a fatica e davanti alle telecamere, dopo aver ricevuto la parola da Concita De Gregorio sbotta così: "Mah per parlare di politica, della politica di casa nostra dovrei prendere il Maalox. Il quadro che viene mostrato adesso è francamente sconfortante". Poi lo stesso Giannini ha esaminato il quadro in vista dei ballottaggi alle amministrative per i quali si vota proprio in queste ore.

L'analisi dell'ex conduttore di Ballarò di fatto è lucidissima: "Io non so cosa possa accadere ma di fatto una cosa è certa, il centrodestra c'è. Sì, è diviso, ma la coalizione c'è e probabilmente troverà una quadra per andare avanti anche in vista delle politiche".

Ed è a questo punto che arriva la nota dolente. Infatti proprio Giannini volgendo lo sguardo verso il centrosinistra afferma: "Il vero problema è sull'altro campo che non esiste. La disfatta e la scomparsa dei Cinque Stelle ormai è sotto gli occhi di tutti. Inutile negarlo. Ed è in questo quadro che di fatto il campo progressista faticheà a trovare un'intesa per il suo futuro e per quello che riguarda gli assetti in vista di un appuntamento elettorale così importante come le politiche". Insomma secondo giannini la sinistra sarebbe spacciata e di certo il terremoto grillino non aiuta a ricmporre i cocci di un vaso che è rotto da tempo...

