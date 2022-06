Controcorrente, Toni Capuozzo rivela: "Vi dico cosa è venuto a fare Biden in Europa"

26 giugno 2022 a

Toni Capuozzo è molto diretto e intervenendo ai microfoni di Controccorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4 non usa perifrasi e descrive quale sarà la prossima mossa di Biden impegnato nel G7 di Madrid: "Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa". Insomma, secondo lo storico inviato del Tg5, il numero uno della Casa Bianca è in Europa per dare ordini precisi ai big dell'Ue. "Si sta combattendo per l'Europa tutta - sottolinea Capuozzo rispondendo alla domanda - All'Europa il compito di affrontare la situazione. Gli Stati Uniti hanno messo e metteranno soldi con armamenti ma considerano proprio compito in classe il Pacifico, Taiwan e tutto il resto".

Insomma Biden darà istruzioni per come affrontare la crisi ucraina, ma di fatto si concentrerà in modo più consistente e più chiaro su Taiwan e gli equilibri fragili del Pacifico dove è in corso una guerra fredda di posizione con la Cina.

Infine, Capuozzo si lascia andare a una considerazione piuttosto amara che spiazza anche gli ospiti in studio: "Quello che sta succedendo in Ucraina è compito degli europei e in parte, molto entusiasticamente se l'è assunto Boris Johnson e riluttante è l'Europa perché ci siamo spinti fino a dove non dovevamo spingerci". Insomma la partita a quanto pare è ancora tutta da giocare e di fatto l'Europa, anche questa volta, appare debole davanti alla Storia.

