Zona Bianca, tutta l'amarezza di Al Bano per Balnco in una sola frase: "Io non lo riesco a capire"

La presunta molestia ai danni di Blanco durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano ha fatto parecchio scalpore. Anche Al Bano sarebbe rimasto piuttosto colpito, soprattutto per il silenzio dell'artista coinvolto, che ha preferito non commentare l'episodio. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, il cantante di Cellino San Marco ha ammesso che a lui non è mai successa una cosa del genere e poi ha aggiunto: "Non riesco a capire come abbia resistito, ho visto che non ha avuto alcuna reazione”.

“Mi ha stupito, si potrebbe dire che non c’è più religione”, ha proseguito Al Bano. Sulla questione si è espressa anche un'altra ospite del programma, Barbara Alberti, la quale non si è di certo tirata indietro e ha ammesso di avere qualche dubbio sul polverone che si è sollevato: "Se una donna viene uccisa c’è un commentino sui giornali e in tv. Mi chiedo perché tutto questo faccia così scandalo. Non siamo in un ufficio o in una parrocchia”.

Pure Mario Adinolfi, poi, ha voluto dire la sua su quanto accaduto durante l’ultimo concerto di Blanco: “I nostri tempi vorrebbero omologare uomo e donna, far diventare tutto unisex”. Infine ha spiegato che se quel gesto fosse stato fatto nei confronti di una cantante donna sarebbero arrivati i Carabinieri. La faccenda, comunque, continua a far discutere parecchio.

