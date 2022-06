Zona Bianca, Giuseppe Brindisi come Bruno Vespa: chi porta in studio, un colpaccio

26 giugno 2022 a

Giuseppe Brindisi "copia" Bruno Vespa. Ospite di Zona Bianca, programma di Rete 4 in onda domenica 26 giugno, Flavio Briatore. L'imprenditore è reduce da una polemica sui prezzi della sua catena Crazy Pizza. Proprio per questo Vespa lo aveva invitato nel suo salotto, mettendolo davanti a Gino Sorbillo. Eppure Brindisi aggiunge una novità. Sì, perché nel suo studio Briatore sarà chiamato a commentare i rincari e la mancanza di manodopera stagionale.

Oltre a questi temi l'imprenditore sarà chiamato a dire la sua sul reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e da lui spesso criticato. Tra gli altri argomenti della serata, la morte della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre a Catania, con immagini e testimonianze esclusive. Poi spazio ai transgender. In particolare il conduttore ripercorrerà il caso di cronaca della professoressa Cloe Bianco, suicida in Veneto. Infine, gli ospiti di Zona Bianca si scontreranno sul cambiamento americano in merito all’aborto.

È recente la sentenza con cui la Corte suprema ha annullato il diritto all’interruzione di gravidanza. Per finire saranno attesissimi i primi risultati dei ballottaggi comunali, che vedono centrodestra e centrosinistra sfidarsi. Occhi dunque tutti puntati su Verona, Catanzaro e Parma, là dove la corsa è per entrambi un testa a testa.

