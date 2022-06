Flavio Briatore demolito da Mastella: "Sono inc***, cosa penso della sua pizza"

27 giugno 2022 a

"Sono stato spesso da Sorbillo, amo la pizza di Sorbillo". Nel Margherita-gate tra Flavio Briatore e il maestro pizzaiolo napoletano, Clemente Mastella tifa per quest'ultimo. Un po' per campanilismo e un po' per questioni culturali e sociali. Anche se, da buon e irriducibile democristiano, il sindaco di Benevento e leader dell'Udeur ammette di non avere preconcetti verso Crazy Pizza e di essere già stato inviato da Briatore ad assaggiare la sua costosa (e criticata) pizza gourmet.

"La pizza è popolo, è passione, è un elemento di povertà, una cosa prelibata ma in linea con la cucina povera del Mezzogiorno com'era negli anni passati", spiega Mastella in collegamento con Francesco Magnani a L'aria che tira Estate, su La7. "Ho sentito Briatore nei giorni scorsi, sfottendolo. Mi ha invitato ad andare a Roma ad assaggiare la sua pizza, dirò a Sorbillo se mi è piaciuta o meno", rivela ancora il sindaco centrista, mentre Gino Sorbillo, anche lui in collegamento con lo studio di La7, lo ascolta e sorride. "Per ora però rimane in auge la pizza di Sorbillo perché l'ho conosciuta e l'ho apprezzata".



"Come la lascia che sulla pizza venga messa qualche fetta di prosciutto spagnolo, il Patanegra, come a lascia?", domanda Magnani. E Mastella, letteralmente, salta sulla sedia: "No no questo non mi piace, no no! Lo dirò anche a Flavio, sono per la italianità, la massima italianità. Mi piace la pizza con i prodotti e ingredienti italiani. Anzi, già sto un po' incaz***o perché ho visto che ci stanno più pizzaioli in Lombardia che in Campania...".

