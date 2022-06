Crazy Pizza, l'ira di Roberto Parodi su Flavio Briatore: "65 euro questa roba..."

26 giugno 2022 a

Il fratello di Cristina Parodi, Roberto Parodi mette nel mirino Flavio Briatore. Con una clip pubblicata sui social, Parodi fa a pezzi il Crazy Pizza di Briatore e soprattutto la pizza al pata negra che tanto ha fatto discutere in queste settimane.

Infatti la pizza con il famoso salume viene venduta a 65 euro. Secondo Parodi si tratta di un azzardo. Infatti secondo Parodi il pata negra non è un ingrediente adatto per la pizza. Inoltre ne contesta anche il prezzo: "Esistono diverse qualità di pata negra, da 40 a 300 euro al chilo, non basta dire pata negra per far sganciare i soldi a un cliente". Insomma un affondo senza se e senza ma su Briatore che della pizza gourmet ha fatto la bandiera del suo Crazy Pizza. Insomma le polemiche attorno all'imprenditore non si spengono. Solo qualche giorno fa le sue parole avevano scatenato un vespaio di polemiche.

Briatore infatti aveva contestato i prezzi delle pizze napoletano che spesso, soprattutto la margherita, vanno dai 4 ai 5 euro. Apriti cielo, è subito partito l'assalto da parte dei pizzaioli napoletani che hanno rivendicato la qualità dei loro ingredienti. Ma Briatore non ha rinunciato alla polemica rilanciando, come è suo solito fare, con il progetto di aprire un ristorante della catena Crazy Pizza proprio a Napoli. Insomma il caso pizza non si chiude e a quanto pare è destinato a durare ancora a lungo.

