L'aria che tira, strano suono in sottofondo? La Russa beccato mentre... clamoroso

Si parla di Movimento 5 Stelle a L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 28 giugno e Ignazio La Russa non si trattiene. Mentre Francesco Magnani parla con gli ospiti nello studio di La7, il senatore di Fratelli d'Italia freme e si lascia andare ad alcuni versi. "Oggi assistiamo a Grillo che dice 'si sta dentro il governo e la regola dei due mandati è un dogma' - esordisce il conduttore per poi proseguire - dall'altra il principale quotidiano di riferimento per i pentastellati ospita il solito editoriale di Travaglio che dice di sostituire Conte e scegliere qualcuno che con la sua esperienza guidi i nuovi arrivati in Parlamento".

Peccato però che quando Magnani spiega, già inizia a sentirsi in sottofondo La Russa dire qualcosa. Il conduttore, che non se ne accorge, prosegue: "Chi bisogna ascoltare?". L'interlocutore non fa in tempo a rispondere che dal collegamento si può sentire qualcuno che sospira e poi fa; "Brrrrr". È proprio La Russa che subito strappa un sorriso non solo al giornalista, ma anche ad Andrea Ruggieri in studio.

"La Russa freme, ma tra poco lo faccio parlare di Silvio Berlusconi". Un siparietto, o meglio, un fuori programma che ha stupito tutti. Ospiti compresi. Ma Magnani ormai è abituato a La Russa che spesso e volentieri lo interrompe lamentandosi e chiedendogli la parola. Proprio come accaduto oggi con un botta e risposta tra il senatore e il conduttore, a un passo dal degenerare.

