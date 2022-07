Paola Turci e Francesca Pascale, "rapporti interrotti": chi non è stato invitato alle nozze

01 luglio 2022 a

"Rapporti interrotti". Nel toto-invitati al matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, in programma domani al Comune di Montalcino in Toscana, ci sono finora pochissime certezze. Una è l'assenza di Silvio Berlusconi, storico compagno della Pascale, per ovvi motivi di opportunità. L'altra, scrive il Quotidiano nazionale nel suo retroscena, è quella di Mario Castelnuovo, "il cantautore che lanciò Paola Turci, più di 30 anni fa, che ha una casa in Valdorcia ma avrebbe interrotto i rapporti con la cantante".

Di sicuro, alla cerimonia per l'unione civile della 37enne napoletana e della 57enne cantante romana, di casa in Toscana, ci saranno pochi invitati, pare una trentina, per una festa molto sobria e con nessun volto famoso. Un party nuziale lontano da riflettori, paparazzi e pettegolezzi, come d'altronde è stata tutta la relazione tra la Pascale e la Turci, "esplosa" nelle cronache rosa a causa della famosa foto del bacio in barca, 2 anni fa, e proseguita nel più assoluto riserbo. Tanto che molti giuravano su una semplice amicizia tra le due.

Pare che le future spose abbiano scelto la data, il 2 luglio, per complicare ulteriormente la vita ai fotografi locali, tutti dirottati in piazza del Campo, a Siena, dove si svolgerà il primo Palio dell'era post-Covid. Una "religione", quella di cavalli e fantini, che dovrebbe tenere lontani curiosi, malelingue e obiettivi indiscreti.

