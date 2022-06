Francesca Pascale e Paola Turci si sposano? Tam tam impazzito: chi sarà alle nozze

30 giugno 2022 a

Hanno una relazione - mai confermata né smentita - da ormai due anni Francesca Pascale, 36 anni, ex storica fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci, di 57. Due anni di amore mai sbandierato e vissuto in modo molto privato, un amore, che stando ad alcune indiscrezioni sarà celebrato con un "sì". Il matrimonio dovrebbe tenersi sabato 2 luglio in Toscana. Sarà celebrato al Comune di Montalcino, seguito da una cena al castello di Velona, secondo quanto riporta il sito del Corriere.

La loro storia d'amore è diventata di dominio pubblico qualche mese dopo l'addio tra la Pascale e il Cavaliere, quando ad agosto del 2020 il settimanale Oggi ha pubblicato la prima foto di un loro bacio, mentre si trovavano in vacanza in uno yacht. La Turci ha sempre difeso la sua privacy tanto che in una recente intervista sempre a Oggi sull'argomento è stata molto evasiva: "Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei". Stesso concetto espresso in un'altra intervista al settimanale F un anno fa: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo". Ora sembra aver scelto.

Nulla si sa sulla festa che seguirà il matrimonio che dovrebbe essere celebrato in forma ristretta, solo per pochi parenti e amici intimi.

