Silvio Berlusconi, "il blitz". Pascale e Turci, indiscrezione travolgente a poche ore dalle nozze

Un nuovo, clamoroso gesto galante di Silvio Berlusconi per Francesca Pascale. E per la sua futura "sposa" Paola Turci. E' il Messaggero a rivelare la decisione, decisamente a sorpresa, del Cav. Oggi pomeriggio a Montalcino si sposano (simbolicamente) la sua ex e la cantante romana. Una unione nata due anni fa, con il famoso bacio paparazzato su uno yacht al largo del Cilento e finito in copertina sul settimanale Oggi, pochi mesi dopo la rottura (clamorosa, ma morbida) del loro rapporto quasi decennale. Secondo fonti vicine ad Arcore, Berlusconi avrebbe deciso di inviare a Francesca e Paola due gioielli, il regalo più prezioso e affettuoso. Tutto questo mentre il fratello Paolo, anche qui con gesto a sorpresa, ha affidato all'agenzia Adnkronos altrettanto affettuosi auguri di "vita felice" alla persona "che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio". Tutto questo a testimonianza di come tutta la famiglia Berlusconi abbia vissuto la "svolta" della Pascale in maniera tutt'altro che traumatica.

"Lo descrivono tranquillo e anche contento per il lieto evento, perché quando vince il partito dell'amore è una vittoria di tutti", è l'indiscrezione del quotidiano romano su Silvio, non senza una certa velenosa ironia. E velenosa, nonché maliziosa, è anche la voce attribuita invece a fonti vicine a Marta Fascina, l'attuale compagna di Berlusconi. I due sono convolati a nozze, anche in questo caso una cerimonia ufficiosa, poche settimane fa. "Il regalo Berlusconi lo ha già fatto - suggeriscono gli anonimi parlamentari azzurri - ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro".

Il riferimento è alla splendida Villa Giambelli (oggi Villa Maria) a Casatenovo in provincia di Lecco. Un gioiellino nella Brianza profonda che il Cav aveva acquistato nel 2015 e che poi aveva donato alla compagna. L'ex premier aveva fissato il suo quartier generale nella storica Villa San Martino ad Arcore, Francesca si era trasferita a Villa Giambelli. E dopo la fine del loro rapporto, Silvio le aveva lasciato l'immobile in comodato d'uso. La Pascale ha vissuto lì fino all'agosto del 2021.

