Pascale e Paola Turci? "Vuoi vedere che i giudici...": un terribile sospetto su Berlusconi

04 luglio 2022 a

a

a

E nozze furono: il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, nozze chiacchieratissime per ovvie ragioni, si sono consumate in Toscana lo scorso sabato, il 3 luglio. Bellissime in bianco, elegantissime e raggianti, hanno certificato il loro amore. L'ex di Silvio Berlusconi e la cantante che un tempo cantava contro il Cavaliere spose. Già, tutto è possibile.

Pascale sposa? Ecco quanto ha guadagnato da Berlusconi: cifre sconvolgenti

E su questo matrimonio, ecco che Maurizio De Caro, il quale firma un commento civettuolo e un pizzico malizioso su affaritaliani.it, mostra di avere qualche condivisibile dubbio. Si legge infatti nel suo pezzo: "Vuoi vedere che si viene a scoprire che all’italiana da “Paolo il Caldo” siamo passati al “Bell’Antonio, di sicula e letteraria memoria dove l’importanza del sesso, del renderne esplicito il consumo deve essere materia pubblica, magari mascherandolo da cene e cenette elegantine: un rigurgito del noiosissimo maschilismo del dopoguerra raccontato e attraversato da veri o presunti stalloni".

Francesca Pascale paladina della sinistra? "Le è bastato dichiararsi omosessuale..."

E soprattutto, riferendosi alla Pascale e alla sua vecchia storia con Berlusconi, aggiunge: "Ma questa post-moderna fluidità sessuale non si inventa in un’estate, potrebbe essere latente e dunque il giallo diventa più interessante del mortifero Draghi-Conte, vuoi vedere che a Villa San Martino, i giudici hanno visto quello che non c’è mai stato e che la parola dell’Iper Gallo Cedrone era solo il racconto dei bei tempi delle scorribande giovanili e non la tarda manifestazione inconcludente di un satrapo invecchiato di Lombardia?". E chi ha orecchie per intendere, intenda...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.