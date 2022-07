Charlene di Monaco così? Non proprio, uno choc: come riappare in pubblico

05 luglio 2022 a

Charlene di Monaco abbandona la rigidità. Sì, ma quando è sola. La principessa infatti quando è con il marito Alberto si fa immortalare fredda, dissociata. Nell'ultima foto di rito, quella che la ritrae in compagnia del principe Alberto in occasione dell'undicesimo anniversario di matrimonio, Charlene veste un completo formale, un abito verde e lungo di Louis Vuitton. Le sue mani sono intrecciate e il suo sorriso sembra quasi obbligato.

Un'immagine, questa, completamente diversa da quella che la immortala poco dopo all'ospedale di maternità del Princess Grace Hospital Centre per incontrare i giovani genitori e i loro neonati. Vestita di nero e bianco, Charlene sembra sorridere. Nonostante la mascherina, i suoi occhi parlano chiaro.

"La principessa Charlene - si legge su Facebook dove sono state condivise tutte le foto - è stata accompagnata per questa visita dal sig. Frédéric Platini, Segretario Generale della Croce Rossa di Monaco e dal Dr. Mathieu Liberatore, membro del Consiglio di Amministrazione della Croce Rossa di Monaco e in rappresentanza oggi della Direzione del Pri Centro Ospedale Ncess Grace". Che la crisi con Alberto sia vera, ma i due preferiscono tenerla nascosta non è dato sapersi. Certo è che da mesi non fanno che rincorrersi rumors sulla loro relazione sempre più a distanza.

