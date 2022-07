Myrta Merlino e Urbano Cairo? Attenzione alla foto: al party de La7...

06 luglio 2022 a

Si raduna lo stato maggiore de La7. E, ovviamente, non può mancare uno dei volti di punta della rete di Urbano Cairo, ossia quello di Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, il seguitissimo programma mattutino di approfondimento che spazia dalla politica, alla cronaca e quest'anno altrettanto ovviamente alla guerra.

E Myrta Merlino racconta la serata, o meglio la "convention" de La7, sul suo profilo Instagram, dove pubblica una carrellata di immagini insieme a tutti i suoi colleghi.

Oltre alla fotografie, una sentita dedica: "Un anno straordinario, tanti risultati importanti e soddisfazioni continue - premette Myrta Merlino -. Una stagione incredibile dal Covid, all'elezione del Presidente della Repubblica fino alla guerra in Ucraina passando da e fibrillazioni politiche. Un anno mai visto prima, ma è gia tempo di pensare e programmare la prossima stagione". E ancora, ha aggiunto: "Con me in questa serata romana tanti amici e colleghi di una famiglia chiamata La7, per ripartire alla grande verso un nuovo anno insieme...!". E tra le foto, eccone una che la ritrae in uno strettissimo primo piano proprio insieme ad Urbano Cairo, entrambi rilassati e sorridenti.

