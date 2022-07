Controcorrente, Alessandro Sallusti umilia Giuseppe Conte: "Abbaia, ma..."

06 luglio 2022 a

Frecciata di Alessandro Sallusti a Giuseppe Conte. Nella giornata di mercoledì 6 luglio non si fa che parlare dell'incontro tra Mario Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle e del diktat del secondo al primo per rimanere all'interno del governo. Tema su cui si dibatte anche a Controcorrente, programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Qui il direttore di Libero esordisce: "Dobbiamo fotografare la situazione, perché non abbiamo palle di vetro. Per questo dico che Conte che abbaia non morde". Come ricordato da Sallusti, "sono settimane che alla mattina parla di crisi e poi alla sera si rimangia tutto".

Questo comunque non esclude sorprese: "È ovvio che a una certa - prosegue -, a forza di gridare 'al lupo al lupo', il lupo arrivi". In ogni caso, "già questo tentennare, dimostra che è una situazione disperata". Proprio Sallusti, nelle ore precedenti aveva lanciato un appello al premier affinché non cedesse ai pentastellati.

"Non conosciamo le risposte che il premier darà ma dai palazzi trapela una mezza disponibilità ad ampie concessioni formali e sostanziali. Al centrodestra serve lo schema di gioco inventato da Berlusconi: la sentenza di Sallusti. Il che sarebbe oltre che deleterio anche grave perché vorrebbe dire che in questa maggioranza esistono figli e figliastri, cioè che ciò che è consentito a Conte non lo è per esempio a Matteo Salvini", era stato il suo ragionamento.

