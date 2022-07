Controcorrente, Sgarbi contro Draghi e Speranza: "Scemi, improvvisati"

09 luglio 2022 a

Ospite di Controcorrente nella puntata di venerdì 8 luglio su Rete 4 Vittorio Sgarbi. È lui ad avanzare un'ipotesi su come andranno le prossime elezioni. "L'esperienza del sovranismo non è mai nata - premette ai microfoni di Veronica Gentili - Oltretutto, a dire la verità, è anche una parola che odio. Mi chiedo: perché a Madrid con tutto il picco Covid era sempre tutto aperto? Che senso ha avuto chiudere i ristoranti alle 18? Abbiamo avuto governi di scemi, gente improvvisata che dava indicazioni sbagliate. Da Mario Draghi a Roberto Speranza".

E il centrodestra? Sulla coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia il critico d'arte non ha dubbi: "Vincerà le elezioni. Il vero M5s di Conte sarà Luigi Di Maio. Che, in un secondo momento, aprirà al centrodestra". Giuseppe Conte per il deputato del Misto è politicamente finito.

Un po' come i grillini. Il motivo lo ha spiegato giorni fa: "I deputati che sono in parlamento sono solo deputati figurativi, corrispondono a un partito che c'era e che aveva il 33 per cento mentre ora avrà il 3".E ancora: "Oggi, chiamateli come volete, ma non cambia nulla. Almeno 70 deputati e ministri rimarrebbero con Di Maio". Insomma, per Sgarbi i Cinque Stelle di una volta non esistono più.

