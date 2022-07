Roberto Burioni, "capisco": insulta la ragazza leghista per i difetti fisici

10 luglio 2022 a

Uno scivolone grottesco, imbarazzante, imperdonabile per Roberto Burioni. Già, il virologo ha pensato bene di insultare una giovane ragazza leghista per il suo aspetto fisico. Il tutto perché quest'ultima aveva definito il deputato Alex Bazzarro, che in un tweet si era scagliato contro mascherine e lockdown: "“Il cencio non serve a nulla e i lockdown non cadono dal cielo. Li impone qualcuno".

Da par suo Burioni, che si è evidentemente sentito chiamato in causa, ha iniziato di fatto a insultare Bazzaro: "Irresponsabile, ignorante olimpionico". Dunque, il virologo ha aggiunto di non capire come uno come Bazzaro possa "militare nello stesso partito di persone per bene come (per citasrne due, ma sono di più) Zaia e Fedriga". Insomma, buoni e cattivi secondo Burioni.

Ed è a questo punto che interviene la ragazza, la quale interviene su Twitter nella discussione affermando di essere "orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro". Insomma, un parere pacato, normale, per nulla offensivo.

Ed è a questo punto che si consuma la vergogna di Roberto Burioni. In un altro tweet posta la foto della ragazza che si era inserita nella discussione, aggiungendo: "Capisco". Un tweet che a tutti, o quasi, è sembrato denigratorio, fatto apposta per evidenziare difetti e problemi fisici della ragazza.

Ovviamente si è scatenato un putiferio sui social, nel quale molti esponenti politici hanno detto la loro. Di seguito, alcuni dei cinguettii:

