Paolo Mieli deride Giuseppe Conte: "Si è riposato. Lo ho visto mentre..."

Paolo Mieli ne ha per tutti. Intervistato da Radio24, il giornalista si sofferma sulla situazione politica con Giuseppe Conte in continuo scontro con Mario Draghi. Ed è sul leader del Movimento 5 Stelle che si sofferma con un pizzico di ironia: "Conte fa confusione in settimana e Salvini durante il weekend". E ancora: "Conte si è un po' riposato, ho visto che andava ad alcuni convegni in Puglia, a Bisceglie, sul metaverso", dice strappando un sorriso agli intervistatori.

Ma non finisce qui, perché a sorprendere Mieli in realtà è il Partito democratico: "La cosa buffa è il Pd, i dirigenti - Letta no perché è più sornione -, ma Provenzano e Boccia dicono che il programma di Conte è uguale, lo abbracciano, ma hanno delle differenze tattiche". E alla domanda sul campo largo, la firma del Corriere della Sera non ha dubbi: "Nel campo largo ci possono entrare tutti quelli che alle elezioni si alleano al Pd".

Insomma, chi esprime dubbi rimane fuori. Finito qui? Neanche per sogno, ecco che Mieli smonta anche Roberto Gualtieri, sindaco del Pd di Roma: "Sono convinto che era al posto suo perfetto ed è andato con lo scendere della retribuzione. Già come minitro è un po' sceso, come sindaco ancora di più. Per questo credo che Gualtieri non sia consapevole che lo stato d'animo va di pari passo con il suo stipendio, dovrebbe riavere quello da europarlamentare".

