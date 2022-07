L'Aria che tira, Renato Mannheimer non ha dubbi: "Cosa succede se Conte esce dal governo"

12 luglio 2022 a

Giuseppe Conte a un passo dal lasciare il governo? Così sembra. Il leader del Movimento 5 Stelle, con l'assenza dei grillini in Aula per il dl Aiuti, ha messo in guardia Mario Draghi. Non è infatti un caso che il premier sia salito al Quirinale, per un incontro con Sergio Mattarella. A smontare però le ambizioni del fu avvocato del popolo ci pensa Renato Mannheimer. Il sociologo, ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda martedì 12 su La7, spiega: "Capisco i 5Stelle. Sono terrorizzati dal calo di voti che vedono nei sondaggi, qualcuno ha detto che alle prossime elezioni scompariranno".

Per Mannheimer le ultime mosse dei pentastellati hanno l'obiettivo di rafforzare la loro immagine per distinguersi dal resto del governo. E Conte riuscirà nell'intento? "Io temo - interviene subito ai microfoni di Francesco Magnani - che questo non funzioni per l'elettorato". Di più, "non conquista gli elettori che sono sfiduciati e che, come visto dai flussi elettorali, sono andati verso l'astensione e altri partiti".

Infine, sulla legge elettorale di cui tanto si discute: "Un proporzionale con premio di maggioranza sarebbe utile all'Italia. La legge attuale ha il vantaggio di costringere i partiti a fare le coalizioni". I dubbi dell'esperto sono dunque sulla possibilità che si arrivi a cambiare mestiere entro le politiche del 2023.

