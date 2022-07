Enrico Mentana scatena la bufera: "Patetico", cosa dice in diretta

12 luglio 2022 a

Enrico Mentana preso di mira su Twitter. Il conduttore del Tg di La7 è al centro della polemica per l'edizione serale del tg andata in onda lunedì 11 luglio. A far infuriare i telespettatori, la risposta del giornalista all'intervento di Milena Gabanelli. "Ieri - si legge in uno dei tanti commenti - la Gabanelli dopo aver mostrato e criticato la differenza di stipendi tra un manager e un operaio della stessa ditta (7.000.000 annui contro 20.000) Mentana ha replicato che il manager può essere licenziato mentre l'operaio gode di un contratto e diritti; non ho parole".

E ancora: "Ok mi sta bene, io operaio rinuncio a tutte le tutele per 7.000.000 l'anno. Mentana sei patetico". Finita qui? Neanche per sogno, perché c'è chi si spinge anche oltre, arrivando ad affermare: "Qualsiasi operaio firmerebbe per fare cambio col manager, percepire "solo" 1 mensilità ed essere licenziato in tronco con 600k in tasca! Mentana sei un essere immondo...".

Parole forti a cui il giornalista non ha replicato. Ma per Mentana non è la prima polemica social. Già tempo fa, il direttore del Tg di La7 era stato preso di mira: la sua "colpa"? Aver rifiutato la presenza dei no vax nel suo spazio televisivo: "A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa - tuonava -, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie".

