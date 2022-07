Gaia Tortora spiega come Conte si è suicidato: "Genio, non capisci che Di Battista..."

14 luglio 2022 a

a

a

Forse a Giuseppe Conte non è ben chiaro cosa lo aspetta se il Movimento 5 stelle va a casa. E a spiegarglielo, con un tweet al vetriolo è Gaia Tortora, conduttrice del TgLa7 e di Omnibus: "Geniale mossa di Conte che sta portando acqua al mulino di Dibba", commenta ironica in un post pubblicato sui social. "Perché in caso un attimo dopo è chiaro che l 'avvocato sarà accompagnato alla porta. #crisidigoverno #genius", affonda la Tortora.

"In ogni caso è morto": Sallusti, la più dura delle sentenze su Mario Draghi

E non è l'unica a pensarla così. Matteo Renzi, che in politica ci vede lungo, ieri 13 luglio, commentando la crisi innescata dai Cinque stelle ha osservato al Tg2Post, su Rai due: "È un dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Giuseppe Conte. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. È una situazione disgustosa". E ancora. "L'Italia ha mille problemi, ha un problema di energia, un problema di siccità, di potenziale carestia, e c'è un'inflazione che picchia. Uno può dire, 'usciamo dal governo', noi l'abbiamo fatto, ma bisogna ritirare i ministri, ci vuole un atto di coraggio, cosa che Conte non conosce". Perché si comporta così? "Abbiamo un ombrello che si chiama Mario Draghi, che è un asset per il Paese. Conte è disperato", è la risposta del leader di Italia viva, "perché gli è andato via Di Maio, perché se va all'opposizione il posto glielo prende Di Battista e perché se rimane in maggioranza ha perso definitivamente la faccia. Fino ad un anno a mezzo fa dettava legge, anzi Dpcm, ora non riesce a farsi ascoltare neanche dai Cinquestelle".

Mattarella-Draghi, al Colle scontro totale: retroscena, la più impensabile rottura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.