L'aria che tira, Annalisa Chirico fa a pezzi Conte: "Nauseante"

Crisi di governo, una crisi assurda aperta da M5s e Giuseppe Conte, i quali hanno tentato anche in qualche modo, all'ultimo, di salvare il salvabile. Risultato? Rispediti al mittente da Mario Draghi. E il caso politico ovviamente tiene banco a L'aria che tira, il programma di La7, dove tra gli ospiti in studio c'è Annalisa Chirico.

E la giornalista picchia durissimo contro M5s e Conte. "Mi sembra evidente che questa maggioranza non sta più in piedi. Siamo in un teatrino a cui ci ha costretto Conte, un teatrino davvero nauseante nei giorni in cui l'inflazione galoppa e il prezzo del gas schizza...", spara ad alzo zero.

E ancora: "Dovendo gestire questa frase credo che per una manciata di mesi l'Italia deve innanzitutto mettersi al sicuro, il prossimo autunno sarà caldo sul piano sociale, non possiamo rischiare l'esercizio provvisorio. Prendiamo atto del fatto che una maggioranza che sostiene Draghi c'è anche senza M5s. È necessario parlamentarizzare questa crisi, quindi in Parlamento vedere chi c'è - rimarca -. Se Lega, Pd e Forza Italia sono in grado di reggere il governo Draghi per pochi altri mesi, lo facciano per mettere in sicurezza la legge di bilancio e la crisi del gas. Forse scordiamo il contesto geopolitico in cui ci muoviamo, il gas non sta arrivando con i flussi precedenti", conclude Annalisa Chirico.

