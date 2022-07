Luca Serianni è in coma irreversibile: cosa è successo per strada a Roma

18 luglio 2022 a

Il celebre linguista Luca Serianni è stato travolto sulle strisce pedonali a Roma: adesso è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo. L'ex professore della Sapienza, 74 anni, vive da molti anni ad Ostia, dove è molto attivo in ambito culturale e sociale. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 7 e 30, mentre Serianni stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri.

A soccorrerlo la stessa donna che lo ha investito mentre alla guida di una Toyota Yaris. Le dinamiche dell'incidente comunque sono ancora da accertare. La polizia locale sarebbe già al lavoro. Le condizioni del linguista sono apparse gravi fin da subito: prima è stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia, poi è stato trasferito all’ospedale San Camillo, dove adesso - come riporta il Corriere della Sera - si troverebbe ricoverato in coma irreversibile.

Serianni, che ha insegnato all’università Sapienza di Roma per quasi quarant’anni, dal 1980 al 2017, è considerato uno dei più importanti studiosi di storia della lingua italiana ed è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei. L’anno scorso aveva tenuto, all'interno della Chiesa di Regina Pacis, tre lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia.

