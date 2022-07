In Onda, Gomez sbotta contro Draghi: "Uno Schettino qualsiasi", cosa non torna

18 luglio 2022 a

Peter Gomez ospite di In Onda nella puntata di lunedì 18 luglio. È a lui che David Parenzo chiede: "Si parla di 15 deputati e 3/4 senatori pronti a passare al gruppo di Di Maio, ne sa qualcosa?". Ma Gomez non fa in tempo a parlare che il conduttore di La7 chiede un'altra delucidazione: "E il mantra di Conte che dice 'Draghi deve darci delle spiegazioni'?". Immediata la replica del direttore del fattoquotidiano.it che svela: "C'è una pattuglia che spera e che vuole dimostrare a Draghi che sta con loro. Se le risposte fossero positive e non generiche, Conte continuerà a far votare la fiducia".

Poi la frecciata a Mario Draghi: "A parte il Pd nessuno vuole più i Cinque Stelle. Allora perché Draghi lascia facendosi passare per uno Schettino qualsiasi?". Un modo come un altro quello del giornalista per spiegare che non comprende il motivo per cui Draghi senza Movimento 5 Stelle lascia Palazzo Chigi.

D'altro canto i grillini hanno passato la patata bollente al premier: "La linea maggioritaria - ha concluso l'ex premier secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere un segnale da Draghi, la irresponsabilità non è nostra, è lui che deve dare garanzie. L'opzione prevalente durante gli interventi è tata quella - riferiscono fonti parlamentari pentastellate - di andare all'opposizione".

